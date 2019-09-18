В Петербурге сотрудника супремаркета убили бутылкой водки

Сотрудника одного из супермаркетов в Санкт-Петербурге убили бутылкой водки, пишет 18 сентября «Фонтанка».

Инцидент произошел, когда грузчик остановил посетителя, который собирался вынести бутылку водки, не оплатив.

Подозреваемый набросился на сотрудника магазина и начал душить его, а затем ударил бутылкой по голове.

Прибывшая на место «скорая» уже никак не могла помочь пострадавшему, мужчина скончался от полученной травмы.

9 сентября сообщалось, что во Львове мужчина украл бутылку водки и умер.