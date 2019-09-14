Из дворца Бленейм в Англии украли золотой унитаз

Из дворца Бленейм в английском Оксфордшире, в котором родился британский политический деятель Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз. Об этом 14 сентября сообщило региональное управление полиции.

В полиции пояснили, что кража привела к затоплению — унитаз был подключен к системе канализации. Злоумышленники проникли во дворец ночью, в результате ограбления никто не пострадал. По подозрению в краже был задержан 66-летний мужчина.

Украденный унитаз, оцениваемый в 1 млн фунтов стерлингов, был изготовлен итальянским художником Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота и являлся частью художественной экспозиции, пишет Sky News. Инсталляция получила название «Америка».

Ранее золотой унитаз выставлялся в нью-йоркском Музее Гуггенхайма: посетители могли использовать его, пока охрана стояла снаружи, отмечает BBC.

3 сентября в Париже украли граффити уличного художника Бэнкси.