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В Париже похитили работу Бэнкси

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Фото: instagram.com/Banksy (@banksy)
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Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси украли около центра Помпиду в Париже, пишет во вторник, 3 сентября, Mirror.

Рисунок был сделан на задней части дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто. На граффити изображена крыса.

Полиция начала расследование, изучаются камеры видеонабюдения.

27 января из здания концертного зала «Батаклан» в Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов 2015 года. Преступники украли граффити, которое было выполнено на одной из дверей здания.

В начале октября прошлого года работа Бэнкси «Девочка с шариком», проданная на аукционе Sotheby's в Лондоне за £1,04 млн ($1,36 млн), самоуничтожилась с помощью встроенного в раму шредера сразу после объявления финальной цены.

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