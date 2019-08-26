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В Британии уничтожили граффити Бэнкси о Brexit

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Фото: TASS/PA Images
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Одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси закрасили в британском городе Дувр. Картина была посвящена выходу королевства из Евросоюза (Brexit), пишет ТАСС.

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По данным агентства, дом, на котором Бэнкси в 2017 году изобразил рабочего, сбивающего одну из 12 звезд на флаге ЕС, покрасили белой краской.

Стоимость граффити эксперты ранее оценили в £1 млн ($1,23 млн).

По словам очевидцев, работу закрасили целенаправленно.

Лондон решил покинуть ЕС в 2016 году по итогам референдума. Выход должен был состояться 29 марта этого года, однако из-за того, что Британия и ЕС никак не могут согласовать условия сделки его перенесли на 31 октября.

5 июля сообщалось, что журналист нашел и опубликовал архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является художником Бэнкси.

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