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В Париже неизвестный набросился с ножом на картину концептуалиста

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Фото: Depositphotos
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В парижском Центре Помпиду неизвестный мужчина набросился с ножом на картину художника-концептуалиста Даниэля Бюрена. Об этом 13 августа сообщает Le Parisien.

По данным издания, инцидент произошел накануне — мужчина успел нанести несколько ударов ножом по полотну перед тем, как его схватили сотрудники.

Свой поступок вандал никак не прокомментировал. Как сообщает газета, полиция намерена направить его на психиатрическую экспертизу.

Бюрен является одним из самых дорогостоящих французских художников современности, и представители Центра Помпиду еще не подсчитали сумму ущерба, нанесенного картине. Концептуалист знаменит изображениями разноцветных полос на белом фоне — в мае 2019 года его работа «Живопись с неопределенными формами» была продана с молотка аукциона Christie's за $2,175 млн.

В начале августа стало известно, что вандалы повредили картину Александра Шилова «Художник Владимир Суздальцев», выставленную в московской галерее Шилова.

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