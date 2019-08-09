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Вандалы повредили картину в московской галерее Шилова

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Фото: shilov.ru
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Неизвестные повредили картину Александра Шилова «Художник Владимир Суздальцев», выставленную в галерее имени Шилова. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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По информации РЕН ТВ, повреждение замечено еще 17 июля, когда именно оно нанесено — неизвестно. Сумма ущерба устанавливается.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что с картины смысли часть красочного слоя, а затем неизвестный дорисовал недостающие детали. Как ему это удалось — пока не ясно, но понятно, что это человек, владеющий навыками живописи.

Картина написала в 1970 году. Ее стоимость оценивается в 9,7 млн рублей.

В мае 2018 года Игорь Подпорин повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» художника Ильи Репина в Третьяковской галерее. Мужчина разбил стекло и нанес несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст порвался в трех местах, также пострадала авторская художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей. Суд приговорил вандала к 2,5 годам колонии.

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