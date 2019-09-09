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Во Львове мужчина украл бутылку водки и умер

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Фото: TASS/Zuma
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Житель украинского города Львова попытался украсть бутылку водки из магазина, но умер. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

По словам политика, мужчина зашел в магазин, взял бутылку со спиртным и попытался ее вынести не заплатив. Однако работники продуктового его остановили и вызвали полицию.

«Их приезда вор не дождался. Он вышел за порог магазина и рухнул замертво», — пишет РЕН ТВ.

Прибывшие на место врачи скорой уже никак не смогли помочь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В июле специалисты назвали самые похищаемые товары в российских магазинах.

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