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В Приамурье патологоанатом украл у трупа телефон

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Фото: Depositphotos
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В Белогорске патологоанатом украл у трупа мобильный телефон. Мужчине назначен штраф, сообщили в прокуратуре Амурской области в четверг, 22 августа.

По данным ведомства, во время кражи сотрудник патологоанатомического отделения выполнял свои должностные обязанности. В какой-то момент он заметил в куртке одного из трупов гаджет, вытащил его и скрылся. Мужчина свою вину признал.

Белогорский городской суд учел во внимание раскаяние патологоанатома и наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Мужчину признали виновным в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и назначили ему штраф в размере 10 тыс. рублей. Деньги злоумышленник выплатил, пишет «Газета.ру».

Ранее в августе в полиции назвали места в московском метро, где чаще всего происходят кражи.

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