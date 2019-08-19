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В полиции назвали самые популярные у воров места для краж в метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Чаще всего кражи в московском метро происходят на эскалаторах, на станциях вблизи вокзалов и входящих в крупные ТПУ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене 19 августа.

Помимо этого, карманники орудуют при входах в вестибюли и в подуличных переходах. Также нередко случается так, что злоумышленники вытаскивают из кармана, рюкзака или сумки вещи при входе и выходе из вагона поезда, пишет «Ридус».

В пресс-службе отметили, что воры намечают свою жертву заранее, и чаще всего это происходит из-за беспечности или невнимательности пассажира. Опытные карманники в качестве жертв выбирают тех граждан, которые не выпускают из рук свой гаджет. Крадут чаще всего телефоны, пакеты, сумки и кошельки, раскрывается каждая пятая карманная кража, пишет «Москва 24».

В апреле «Известия» сообщали, что названы пять самых криминальных станций московского метро.

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