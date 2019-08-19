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Старинные колокола украли из церквей на юге Франции

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Две церкви южного французского департамента Вар лишились старинных колоколов. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства AFP.

Один колокол пропал в церкви небольшой коммуны Брю-Орияк в 40 км от Тулона. 85-килограммовый колокол из бронзы украли в начале августа, он был отлит в 1847 году. Церковь располагается вдали от центра города, поэтому воры могли избрать ее в качестве цели, отметил мэр коммуны Андре Руссель.

Второй колокол украли в поселении Эспаррон-де-Пайер, расположенной неподалеку. Этот храм 20 лет назад уже подвергался набегу воров, которые унесли две створки входной двери и статую Девы Марии. Тогда злоумышленников не нашли. Расследование ведет прокуратура города Драгиньян.

В апреле колокола всех соборов Франции в знак солидарности зазвонили в час начала пожара в соборе Парижской Богоматери. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции открыл сбор средств на проведение восстановительных работ в Нотр-Даме. Предположительно, на реставрацию потребуется по меньшей мере 10 лет.

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