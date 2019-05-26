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Патриарх Кирилл освятил русский храм в Страсбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Всех Святых, построенный в русском стиле во французском Страсбурге. Праздничная церемония состоялась в воскресенье, 26 мая.

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Глава Русской православной церкви вместе со священнослужителями совершил крестный ход вокруг сооружения, после чего предстоятель РПЦ возглавил в храме Божественную литургию, на которую собрались сотни прихожан из общины Русской церкви в Страсбурге, а также гости из других французских городов и Германии, пишет «РИА Новости».

На торжествах присутствовал мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ города Люк Равель, высокопоставленные лица и местные жители, часть которых наблюдала за происходящим на больших экранах.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых в Страсбурге, рассчитанный на 300–500 человек, строился более пяти лет для большой православной общины города. Спроектировал сооружение московский архитектор Дмитрий Пшеничников. Работы по его возведению велись местными предприятиями, однако купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России.

В апреле прошлого года патриарх Кирилл впервые в истории посетил Албанию. В ходе поездки он встретился с предстоятелем Албанской православной церкви архиепископом Анастасием. За время визита глава РПЦ совершил литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова, посетил богословскую академию и монастырь святого Власия в Дурресе, а также встретился с албанским руководством.

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