Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца

В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом. Об этом 13 августа сообщает France Info.

Ближайшие к собору улицы промоют специальным химическим чистящим составом под сверхвысоким давлением. После этого на асфальт, скамейки и столбы нанесут специальный гель, поглощающий свинец. Состав должен полностью высохнуть, после чего его удалят в течение восьми дней.

После всех необходимых мер эту часть города снова проверят на содержание свинца. По сообщению местной префектуры, программа по дезактивации продлится до 23 августа, вплоть до этого времени будут закрыты несколько улиц острова Сите и ближайшая станция метро, изменятся автобусные маршруты.

Это вторая крупная серия мер по очистке парижских улиц после пожара в соборе. В результате инцидента в окружающую среду попало около 400 тонн свинца, покрывавшего крышу Нотр-Дама. Первая операция в основном состояла из очистки кварталов водой и была признана неэффективной.

Ранее в этот же день сообщалось, что прилегающий к собору квартал экстренно эвакуировали после того, как в нем был зафиксирован экстремально высокий уровень свинца. В настоящее время все ремонтные работы приостановлены для разработки более эффективных мер по защите рабочих. По сообщению властей, работы в Нотр-Даме начнут возобновляться с 19 августа, если это решение одобрит трудовая инспекция.

Первая месса после трагедии в соборе состоялась 15 июня. Дата следующей пока неизвестна, отметил архиепископ.

26 июня парижская прокуратура заявила, что пожар в Нотр-Даме не был устроен специально.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и продолжался 12 часов. Здание избежало полного разрушения. Огонь уничтожил часы и шпиль собора и частично разрушил кровлю. Однако обе башни и основная конструкция остались целы. Хранившиеся в соборе реликвии были спасены и доставлены в мэрию французской столицы.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить здание за пять лет.