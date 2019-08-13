В Париже эвакуировали квартал сгоревшего Нотр-Дама из-за свинца
В Париже прервали реконструкцию Нотр-Дама. Весь квартал экстренно эвакуировали после того, как был зафиксирован экстремально высокий уровень свинца.
Специальные команды начнут трехнедельное глубокое очищение местных улиц в ближайшее время.
В Париже прервали реконструкцию Нотр-Дама. Весь квартал экстренно эвакуировали после того, как был зафиксирован экстремально высокий уровень свинца.
Специальные команды начнут трехнедельное глубокое очищение местных улиц в ближайшее время.