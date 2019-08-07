Сибирский художник поможет в восстановлении Нотр-Дама

Художника из Ханты-Мансийска пригласили помочь в восстановлении Нотр-Дама. С Александром Резановым на днях связались представители ЮНЕСКО. Требований не так много: знания в области работы по металлу и дереву, владение основами французского языка, наличие хорошей медкарты. Кроме того, мастер поможет с поставкой лиственницы для строительных работ. Во Францию российский скульптор вылетит в конце осени.