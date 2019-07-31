Названы самые похищаемые товары в магазинах России

Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов. Такие данные журналистам РБК предоставили разработчики системы защиты от магазинных краж BIT.

Так, сыры и колбасы составляют порядка 15,4% от всех товаров, украденных в магазинах. Еще 15% от общего числа краж составляет кофе, конфеты и кондитерские изделия — 13,4%.

В магазинах косметики 13,2% краж приходится на тушь для ногтей, 12,9% на лак для ногтей и 12% — кражи губной помады. Также внимание воров привлекают масла для тела и волос и тени для век.

При этом, по словам директора службы контроля крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» Владимира Талантова, в их магазине чаще всего крадут алкоголь, после чего идут шоколад и бритвенные станки.



Всего с начала 2019 года из магазинов, оснащенных системой с алгоритмом NtechLab для распознавания лиц, было похищено товаров на 38 млн рублей, добавляется в материале.

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