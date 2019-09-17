Пятерых россиян задержали в Минске за кражу денег из магазина

Полицейские в Минске задержали пятерых россиян по подозрению в краже денег из торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

По данным ведомства на 16 сентября, пять жителей Саратовской и Нижегородской областей прибыли в столицу Белоруссии как туристы и захотели получить «легкие деньги». Тогда 41-летний нижегородец под предлогом совершения покупки в магазине попросил кассира разменять ему крупную купюру. Как пишет сайт aif.ru, мужчина, вероятно, уговорил кассира позволить ему выбрать нужные банкноты из кассы и в итоге взял больше, чем должен был. После этого он вместе с товарищами ушел из ТЦ.

Всего из кассы мужчина забрал около 500 белорусских рублей, что эквивалентно $245. Сотрудники магазина не сразу обнаружили недостачу, но после просмотра записей с камер видеонаблюдения установили, что кражу совершили во время посещения магазина россиянами.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания, материалы проверки переданы сотрудникам Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигурантов.

16 сентября сообщалось, что работник похитил более 77 кг рыбной продукции из Мурманского порта.