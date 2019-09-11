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В Москве задержан мужчина за кражу иконы и креста на 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Полиция задержала жителя Москвы, подозреваемого в похищении иконы и креста стоимостью свыше 1 млн рублей. Об этом 11 сентября сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Как рассказала заместитель начальника главка Екатерина Гузь, в полицию обратился 44-летний москвич. Он сообщил, что на одном из сайтов разместил объявление о продаже иконы и креста, выполненных собственноручно из драгоценных металлов и камней. На объявление откликнулся неизвестный мужчина. Во время встречи злоумышленник под предлогом осмотра взял в руки изделия и убежал. Сумма причиненного ущерба составила свыше 1 млн рублей.

Столичные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неоднократно судимый житель столицы.

В настоящее время полиция пытается установить местонахождение иконы.

28 апреля сообщалось, что в Петербурге произошла кража старинной дорогостоящей иконы. В полицию обратился 41-летний житель города. По его словам, две малознакомые девушки похитили из его квартиры икону XVII века. Ее стоимость составляла 3 млн рублей.

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