Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.

Как сообщает РЕН ТВ во вторник, 10 сентября, бизнесмен положил валюту на хранение 19 декабря 2018 года.

Отмечается, что мужчина попытался открыть ячейку 9 сентября, однако ничего не вышло. Ему пришлось вызвать мастера. Когда ячейка все-таки была открыта, оказалось, что денег в ней нет.

В марте сообщалось, что неизвестные украли почти 28 млн рублей из банковской ячейки в Москве. Деньги пропали на следующий день после того, как их владелец заключил договор с кредитной организацией.