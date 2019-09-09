Конструктор «Лего» за 40 тыс. рублей украли из Центрального детского магазина

Неизвестный украл из Центрального детского магазина в центре Москвы конструктор «Лего» за 40 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает городское управление МВД.

Отмечается, что заявление в полицию от директора магазина поступило 6 сентября.

Речь идет о похищенном конструкторе Lego Mindstorms ev3v112 стоимостью 40 171 рубль, передает ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В конце августа сообщалось, что в Москве у предпринимателя украли наручные часы стоимостью более 2 млн рублей.