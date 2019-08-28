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В Москве у бизнесмена похитили часы стоимостью более 2 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве у предпринимателя украли наручные часы стоимостью более 2 млн рублей. Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«В полицию обратился директор коммерческой организации 1987 года рождения и сообщил, что неизвестный проник в его квартиру по адресу Фрунзенская набережная, д. 16, к. 1, и украл наручные часы», — цитирует сообщение полиции ТАСС.

Правоохранители возбудили дело о краже в особо крупном размере (ч. 4, ст. 158 УК РФ).

25 августа сообщалось о похищении из дома пенсионера 14 млн рублей. Инцидент произошел на Островном проезде в районе Крылатское в частном коттедже.

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