Украденную в Ессентуках фигуру Амура подбросили к зданию администрации

Неизвестные подкинули к зданию городской администрации украденную накануне с «Нулевого километра любви» в Ессентуках фигуру Амура. Об этом сообщили во вторник, 27 августа, в полиции города.

Скульптура Амура была украдена с Театральной площади, передает ТАСС. На место выезжали правоохранители, в настоящее время статуя находится в отделе полиции.

Накануне с заявлением о краже обратилась в полицию администрация Ессентуков. Вандалы отломили фигуру ангела со стелы «Нулевой километр любви». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 («Кража») Уголовного кодекса.

26 августа в городе Гдов Псковской области неизвестные разрушили арт-объект «Я люблю Гдов». Арт-объект простоял менее суток. Его установили 24 августа, в День города. А уже ночью вандалы сломали буквы и стащили «сердце». Позже конструкцию обнаружили.