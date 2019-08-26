В псковском Гдове у арт-объекта неизвестные украли «сердце»

В городе Гдов Псковской области неизвестные разрушили арт-объект «Я люблю Гдов», расположенный у реки Гдовки недалеко от Центра досуга и культуры.

Как рассказала Псковскому агентству информации автор инсталляции Татьяна Кочева, арт-объект простоял менее суток. Его установили 24 августа, в День города. А уже ночью вандалы сломали буквы и стащили «сердце». Позже конструкцию обнаружили.

Агентство отмечает, что инсталляцию устанавливают в городе в крупные праздники. Жители города неоднократно просили сделать ее постоянной, однако авторы опасаются, что арт-объект испортят.

Работы Кочевой уже становились объектом надругательства хулиганов. В конце 2018 года в центре Гдова был установлен светящийся олень, но вскоре неизвестные его согнули.