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В псковском Гдове у арт-объекта неизвестные украли «сердце»

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В городе Гдов Псковской области неизвестные разрушили арт-объект «Я люблю Гдов», расположенный у реки Гдовки недалеко от Центра досуга и культуры.

Как рассказала Псковскому агентству информации автор инсталляции Татьяна Кочева, арт-объект простоял менее суток. Его установили 24 августа, в День города. А уже ночью вандалы сломали буквы и стащили «сердце». Позже конструкцию обнаружили.

Агентство отмечает, что инсталляцию устанавливают в городе в крупные праздники. Жители города неоднократно просили сделать ее постоянной, однако авторы опасаются, что арт-объект испортят.

Работы Кочевой уже становились объектом надругательства хулиганов. В конце 2018 года в центре Гдова был установлен светящийся олень, но вскоре неизвестные его согнули.

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