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Неизвестный похитил из дома пенсионера более 14 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве неизвестный злоумышленник украл более 14 млн рублей из дома, принадлежащего пенсионеру. Об этом ТАСС 25 августа сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Инцидент произошел на Островном проезде в районе Крылатское в коттедже, который принадлежит пенсионеру 1950 года рождения. Следы взлома в частном доме обнаружил садовник и вызвал полицию», — рассказали в полиции. По данным ведомства, неизвестный проник в дом через окно, взломал сейф и похитил 14 млн 208 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

22 августа сообщалось, что в Приамурье патологоанатом украл телефон у трупа.

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