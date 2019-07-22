У звезды «Бригады» украли мотоцикл

У российского актера Алексея Кравченко, известного по роли следователя из сериала «Бригада», угнали мотоцикл BMW, когда он попытался его продать. Один из потенциальных клиентов захотел ознакомиться с товаром, после чего приехал на встречу.

«Приехал бородатый мужчина. Он хотел приобрести мотоцикл, но перед этим хотел на нем прокатиться, устроить «тест-драйв». Якобы чтобы понимать, что он собирается купить», — рассказал источник сайта kp.ru в понедельник, 22 июля.

По словам собеседника издания, актер дал ключи от своего байка и «покупатель» скрылся в неизвестном направлении.

Кравченко долго ждал, пока мужчина вернется, а после того как понял, что его обманули, написал заявление в полицию. Сейчас оперативники разыскивают угонщика. По имеющимся данным, это мужчина плотного телосложения.

В июне в «Роскачестве» рассказали, как снизить риск угона автомобилей с бесключевым доступом.