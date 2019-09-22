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Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове

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Фото: пресс-служба СК РФ по Саратовской области/saratov.sledcom.ru
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Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СК РФ. — Ред.) в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что СК РФ уже возбудил уголовное дело по ст. 105 ч. 1 Уголовного кодекса («Убийство»). По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний юноша.

По версии следствия, молодые люди были знакомы с детства. В июле нынешнего года парень одолжил деньги своей подруге. Девушка долго не возвращала средства. В пятницу, 20 сентября, молодой человек подкараулил свою подругу в подъезде и нанес ей множественные удары ножом по телу. От полученных ранений она скончалась на месте.

По информации источника «РИА Новости», задержанный учится в Саратовской государственной юридической академии.

Ранее 22 сентября мужчина в Киеве в нетрезвом состоянии связал и убил собственную дочь за сделанное ею замечание.

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