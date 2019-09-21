Сын нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

В Рыбинске несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело своей 35-летней матери. После этого юноше понадобилась помощь психологов, сообщает 76.ru.

По данным следствия, накануне женщина вместе с сестрой отдыхала в баре и, не дожидаясь ухода родственницы, покинула заведение. Утром сын нашел тело матери под мостом — на жертве не было одежды, тело было лишь прикрыто курткой. Из-за нанесенных женщине увечий хоронить ее пришлось в закрытом гробу.

Как отмечает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ, у погибшей осталось трое детей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства убийства и опрашивают очевидцев.

24 июня полицейские задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери в Нижнекамске. У погибшей осталось пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние.