Прямой эфир

Сын нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рыбинске несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело своей 35-летней матери. После этого юноше понадобилась помощь психологов, сообщает 76.ru.

По данным следствия, накануне женщина вместе с сестрой отдыхала в баре и, не дожидаясь ухода родственницы, покинула заведение. Утром сын нашел тело матери под мостом — на жертве не было одежды, тело было лишь прикрыто курткой. Из-за нанесенных женщине увечий хоронить ее пришлось в закрытом гробу.

Как отмечает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ, у погибшей осталось трое детей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства убийства и опрашивают очевидцев.

24 июня полицейские задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери в Нижнекамске. У погибшей осталось пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Присяжные признали женщину виновной в убийстве ребенка в Испании
Двоих подростков задержали на Алтае по подозрению в двойном убийстве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019