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Двоих подростков задержали на Алтае по подозрению в двойном убийстве

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Фото: СК РФ по Алтайскому краю
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Подростков заподозрили в двойном убийстве в Алтайском крае. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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Тела двух мужчин 52 и 37 лет с признаками насильственной смерти обнаружили 17 сентября в частном доме в селе Солонешном. Было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух лиц, уточняет телеканал «360».

При помощи современной криминалистической техники следователи сумели изъять на месте преступления значимые улики и установить причастных к совершению жестокого убийства. Ими оказались двое несовершеннолетних учащихся профессионального лицея.

По предварительным данным, двое подростков 15 и 16 лет пришли в дом погибших 16 сентября, чтобы выяснить их причастность к краже запчастей, сообщает телеканал «Звезда». Во время ссоры подозреваемые жестоко избили потерпевших, причинив им множественные травмы, включая перелом шейного отдела позвоночника.

В настоящее время оба несовершеннолетних подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

16 сентября сообщалось, что девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии.

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