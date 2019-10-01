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В Татарстане мужчина напал на знакомую с топором после отказа в интиме

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look
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В Татарстане пенсионер чуть не зарезал свою знакомую после того, как она отказала ему в интимной связи. Об этом 30 сентября сообщил Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел в городе Тетюши 27 сентября. После распития спиртных напитков в компании трех женщин мужчина начал предлагать одной из них интимную близость. Однако после того, как получил отказ, мужчина схватил топор и нанес около шести ударов женщине по голове.

Затем он выбежал во двор, где позже и уснул. После своего задержания он заявил, что не помнит произошедшего, однако вину признал в полном объеме.

Потерпевшая была доставлена в больницу. Следователи проводят проверку и устанавливают подробности случившегося.

30 сентября сообщалось, что в Подольске мужчина напал на своего знакомого после пьяной ссоры.

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