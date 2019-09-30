Неизвестные избили мужчину в московском ресторане

Двое неизвестных напали на мужчину в одном из московских ресторанов и устроили погром. Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 30 сентября в ресторане «Мерси Баку» на улице Свободы в Южном Тушино. Двое неизвестных ворвались в заведение и нанесли травмы мужчине, а также разбили посуду. После этого злоумышленники скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Как отмечает РИАМО, один из участников конфликта угрожал посетителям предметом, похожим на огнестрельное оружие.

«По предварительной информации, накануне один из нападавших отдыхал в ресторане и после потасовки между гостями его выставили на улицу. Он был очень недоволен, как с ним обошлись, поэтому под утро, когда посетителей уже не было и оставался только персонал, вернулся с другом, чтобы отомстить», — пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Полиция проводит проверку по данному факту. По словам очевидцев, нападавшие не стреляли. По данным издания, пострадавший оказался администратором ресторана, от госпитализации он отказался.

23 сентября сообщалось, что охранники одного из магазинов торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге жестоко избили двух покупателей.