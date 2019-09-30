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В Подольске мужчина напал на своего знакомого после пьяной ссоры

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Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом РИАМО 30 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

ЧП произошло в Подольске в деревне Бяконтово. Мужчину 1963 год рождения госпитализировали из строительной бытовки с колото-резаной раной грудной клетки. 29 сентября был установлен и задержан нападавший 1966 года рождения.

Следователи выяснили, что он распивал спиртное вместе с потерпевшим, когда произошла ссора. В результате подозреваемый совершил нападение. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

8 сентября сообщалось, что в Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина.

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