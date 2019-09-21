В Таджикистане психически больной ранил двух российских военных

Двое россиян, которые являются военнослужащими 201-й военной базы РФ в Таджикистане, получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД страны.

«Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, — находясь вне части, в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере. Пострадавших доставили в Душанбе и госпитализировали.

В мае текущего года глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал 201-ю российскую военную базу в Таджикистане.

Министр заслушал отчет командования о темпах оснащения подразделения новыми видами боевой техники и о совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения.

201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Она расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в 2012 году соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.