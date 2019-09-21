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В Казахстане 10 саперов получили ранения при взрыве боеприпаса

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Фото: РИА Новости/Анатолий Устименко
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На полигоне под Арысью в Казахстане 10 саперов получили осколочные ранения в результате детонации боеприпаса при проведении подрывных работ. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казахстанского министерства обороны.

«21 сентября в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыс), произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса», — указано в сообщении.

По данным сайта «Газета.ру», пострадавшие оказались контрактниками. В настоящее время саперов госпитализировали, причины произошедшего устанавливаются.

7 сентября саперы Невского спасательного отряда обезвредили под Калининградом 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны. Уточняется, что боеприпасы были обнаружены в лесу у поселка Комсомольск Гвардейского района в 20 км от Калининграда. Бомбы были до сих пор опасны, однако эвакуации населения при их обезвреживании и вывозе не было, поскольку близлежащее жилье находится довольно далеко от найденных боеприпасов.

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