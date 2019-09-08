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Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже в Испании

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Фото: Pixabay
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Саперы успешно обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на пляже Рис в провинции Кантабрия на северном побережье Испании. Об этом написала местная газета El Correo в воскресенье, 8 сентября.

Неизвестное устройство нашел один из посетителей пляжа накануне. Отмечается, что он вызвал сотрудников экстренных служб после того, как обнаружил на объекте надпись с предупреждением об опасности.

Прибывшие на место инженеры Гражданской гвардии ликвидировали снаряд, предположительно, небоевого назначения. Местная полиция оцепила периметр пляжа на время операции.

По предварительной версии, взрывное устройство вынесло на берег приливом. Оно могло использоваться для очистки крупных судов и представлять опасность из-за содержания в нем следов фтора. Отмечается, что об этом было указано на корпусе снаряда.

Ранее, 7 сентября, саперы обезвредили 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны (ВОВ) под Калининградом.

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