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Получившие ожоги в Турции дети доставлены на Урал

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Фото: РЕН ТВ
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Двое детей из Екатеринбурга, которые получили ожоги на курорте в Турции, доставлены в родной город. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-секретаря свердловского минздрава Константина Шестакова.

Уточняется, что во время перелета детей сопровождала замглавы минздрава Елена Чадова. Из аэропорта их сразу доставили в отделение детской городской больницы № 9.

Инцидент произошел накануне в отеле Club Paradiso в курортном поселке Кестель. Во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и облил зрителей горящим маслом. Всего ожоги получили восемь человек, в том числе двое детей из России 3,5 года и 10 лет. У одного из пострадавших 16% ожогов на теле, у другого — 27%.

Генконсульство России в Анталье 20 сентября подтвердило информацию о травмировании детей. В тот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства контролировать ход проверки по факту получения ожогов детьми.

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