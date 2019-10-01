СК подтвердил смерть пострадавшего при нападении сотрудника ведомства

Следственный комитет России подтвердил информацию о смерти сотрудника ведомства Владислава Капустина, пострадавшего при нападении 1 октября в Москве. Ранее о гибели офицера СК в реанимации НИИ имени Склифосовского сообщал источник ТАСС.

«Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», — говорится в сообщении на сайте СК.

Капустин скончался, не приходя в сознание. Ведомство возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Напавший на Капустина задержан, при задержании он «проявил неадекватность поведения». Сейчас следователи допрашивают его. По предварительным данным, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Нападение было совершено на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке. Уроженец Санкт-Петербурга, 39-летний Сергей Григорьев нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание.

Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждают, что Григорьев неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.