Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Смерть на входе: что известно об убийстве офицера СКР в Москве

Психически нездоровый мужчина напал с ножом на полковника во время приема граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Главный слайд
Начало статьи
Смерть на входе: что известно об убийстве офицера СКР в Москве
2019-10-01 18:22:27">
2019-10-01 18:22:27
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во вторник житель Санкт-Петербурга нанес смертельное ножевое ранение полковнику Владиславу Капустину. Таким образом мужчина пытался отомстить за отказ сотрудников Следственного комитета принять его заявление. В ближайшее время подозреваемого проверят на вменяемость, но уже известно, что он состоит на учете у психиатра. Оказалось, что мужчина не раз проявлял агрессию в отношении своих соседей. Психиатры объясняют, что сейчас в России нет действенных механизмов защиты граждан от потенциально опасных психически нездоровых людей.

Сотрудника СК ранили ножом в Москве

С ножом и опасен

Во вторник, 1 октября, на проходной здания Следственного комитета России (СКР) в Техническом переулке Москвы 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев нанес ножевое ранение сотруднику ведомства, отвечавшему за работу с обращениями граждан. Преступление было совершено средь бела дня на глазах у многочисленных посетителей.

Очевидцы преступления рассказали СМИ, что Владислав Капустин вышел из здания, чтобы пообщаться с людьми. Под окнами СК стояла женщина с плакатом — она призывала обратить внимание на дело ее сына. Офицер подошел к ней, пообещал во всем разобраться и обязательно помочь. Когда он хотел вернуться в корпус, Сергей Григорьев вонзил в него самодельный нож.

Офицер

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета Владислав Капустин, погибший в результате нападения при исполнении служебного долга

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Мужчина пытался избавиться от орудия убийства и покинуть место преступления, но столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем. Это обстоятельство позволило правоохранителям быстро задержать его.

ТАСС сообщил о смерти пострадавшего при нападении сотрудника СК

Получившего тяжелое ранение в области сердца полковника юстиции Владислава Капустина на скорой помощи доставили в НИИ им. Склифосовского. Однако врачи оказались бессильны, и сотрудник СКР скончался в медучреждении, не приходя в сознание.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). С нападавшим работают следователи, проводится его допрос, — говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На допросе он сразу повел себя неадекватно, и поэтому его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.

— Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина, — заявили в ведомстве.

офицер
Центральное приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве

Центральное приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Рассерженный боксер

Во время задержания Григорьев объяснил свой поступок тем, что его жалобу на бездействие правоохранительных органов не хотели принимать к рассмотрению. По некоторым данным, он бесплодно добивался возвращения себе жилья и неоднократно обращался с заявлениями в органы власти.

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК в Москве

У мужчины были серьезные проблемы с непогашенными кредитами, долгами по коммуналке и налогами, банки и ТСЖ предъявили к нему почти десять исков.

Стоит отметить, что Григорьев угрожал правоохранителям и раньше: на странице психоневрологического диспансера №9 Невского района, где наблюдался.

Петербургским СМИ удалось пообщаться с матерью задержанного. Она рассказала, что ее сын постоянно обращался в Следственный комитет с просьбой разобраться по поводу продажи квартиры. По ее словам, мужчину ввели в заблуждение, из-за чего он лишился доли своего имущества. Матери также пришлось продать свою часть квартиры.

По сведениям «Невских новостей», в своей квартире в Рабфаковском переулке подозреваемый не появлялся уже несколько лет. Соседи Сергея Григорьева рассказали, что мужчина является то ли мастером спорта по боксу, то ли кандидатом в мастера. При диагнозе шизофрения у него было не менее пяти госпитализаций, в том числе принудительных.

Кроме того, подозреваемый был замечен за порчей имущества соседей: врывался с топором к ним в гости, ломал двери. На него поступали заявления в полицию, и соседи его боялись.

офицер
Задержание мужчины, напавшего на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислава Капустина

Задержание мужчины, напавшего на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислава Капустина. Капустин скончался, не приходя в сознание, получив смертельное ранение

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Комментируя инцидент, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья» Сергей Ениколопов рассказал «Известиям», что признать человека психически нездоровым и опасным для общества очень сложно: это можно сделать только через суд при свидетельстве психиатра и участкового полицейского.

Эксперт напомнил, что в ходе реформы здравоохранения введен стандарт, по которому больных выписывают из психиатрических стационаров после месяца лечения. Дальше они наблюдаются амбулаторно.

— Кто-то будет получать лекарства, а кто-то не пойдет, потому что не считает себя больным, — пояснил Сергей Ениколопов. — Кроме того, люди боятся стигмы. Кто из нас хотел бы, чтобы соседи и знакомые знали, что наш родственник сумасшедший?

По словам психолога, сейчас мы все в опасности: таких неадекватных людей на улицах может быть много. Чтобы изменить ситуацию, нужно тщательно проанализировать подобные случаи, опыт других стран в отношении психически нездоровых людей и на этой основе рассмотреть возможность изменить законодательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Момент нападения на сотрудника СК попал на видео
СК окажет помощь семье убитого сотрудника ведомства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019