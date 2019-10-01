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СК окажет помощь семье убитого сотрудника ведомства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Семье погибшего в результате нападения в Москве сотрудника Следственного комитета (СК) окажут помощь. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина, у которого остались жена и ребенок», — цитирует Петренко «РИА Новости».

Нападение было совершено 1 октября на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке. Напавший нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание.

Капустин был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, но скончался, не приходя в сознание.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения, сообщает RT.

Нападавшего задержали. Его допрашивают следователи. При задержании мужчина «проявил неадекватность поведения», передает НСН. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По информации «Известий», атаку совершил уроженец Санкт-Петербурга 39-летний Сергей Григорьев. Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждают, что мужчина неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.

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