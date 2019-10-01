Стали известны подробности нападения на сотрудника СК в Москве

Сотрудник одного из управлений СК по Москве, на которого было совершено нападение, получил проникающее ранение грудной клетки и находится в критическом состоянии. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

По имеющейся информации, пострадал 42-летний старший следователь Владислав Капустин. «РИА Новости» при этом сообщает, что он имеет звание полковника.

Уточняется, что инцидент произошел на проезжей части возле здания ведомства в Техническом переулке. Уроженец Санкт-Петербурга 39-летний Сергей Григорьев нанес Капустину удар ножом сзади в область груди, после чего пострадавший забежал на территорию СК, рассказал о случившемся и потерял сознание. В момент происшествия он выполнял обязанности по организации приема граждан.

По данным «РИА Новости», нападавшему назначена психиатрическая экспертиза, в настоящее время он задержан. Мотивы Григорьева неизвестны, однако, по информации «Известий», причиной нападения могло стать то, что он многократно писал жалобы на бездействие следствия. СК проверит все версии нападения.