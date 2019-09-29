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Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США

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Фото: Global Look Press/Michael Jordan
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По меньшей мере пять человек получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщает телекомпания CBS.

Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (21:00 мск). Пострадавшие были госпитализированы, их жизнь вне опасности.

Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится.

11 сентября сообщалось, что шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

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