Британец ударил жену ножом из-за страха не выплатить ипотеку

Британец Шон Мэй попросил супругу закрыть глаза, сказав, что ее ждет сюрприз, и затем нанес ей удар ножом в горло. Об этом сообщил портал Herald Publicist.

Увидев, что наделал, мужчина вызвал скорую и сдался полиции. В тюрьме Мэй сознался, что хотел после убийства супруги покончить с собой.

Врачам удалось спасти жизнь женщины.

Отмечается, что мужчина был уволен накануне и переживал, что не сможет выплатить ипотечный кредит.

7 августа в Армавире (Краснодарский край) местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчина бросил гранату в дом, где находилась его бывшая жена с семьей.