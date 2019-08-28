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Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси

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Фото: twitter.com
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Женщина с ножом напала на малолетнего ребенка в центре грузинской столицы Тбилиси. Видео произошедшего было распространено в интернете.

Инцидент произошел на проспекте Пекина. На кадрах видно, как женщина средних лет проходит мимо пары с двумя детьми. В какой-то момент она вытаскивает нож из сумки и нападает на маленького мальчика.

После этого она отходит ненадолго спокойным шагом, а затем возвращается и предпринимает попытку атаковать второго ребенка — девочку. Родители останавливают женщину, и она уходит.

Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница. Женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

Пострадавший ребенок госпитализирован с глубокими ранениями лица. По словам врачей, они сделали всё возможное, чтобы избежать пластической операции.

Ранее сообщалось, что в США супругов приговорили к пожизненному заключению за издевательства над 12 детьми. К примеру, дочерей приковывали цепями к кроватям на несколько месяцев, разрешая вставать, только чтобы помыться или сходить в туалет.

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