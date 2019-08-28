На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Неизвестный на легковом автомобиле сбил ребенка на Кутузовском проспекте, передает агентство городских новостей «Москва» в среду, 28 августа. Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Океания».
По данным УГИБДД по Москве, девочка скончалась на месте аварии от полученных травм, уточняет РЕН ТВ.
Изначально сообщалось, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако в Госавтоинспекции опровергли данную информацию.
В конце июля в Минераловодском городском округе на Ставрополье мусоровоз насмерть сбил ребенка. Грузовой автомобиль «ЗИЛ» наехал на девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.