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На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Неизвестный на легковом автомобиле сбил ребенка на Кутузовском проспекте, передает агентство городских новостей «Москва» в среду, 28 августа. Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Океания».

По данным УГИБДД по Москве, девочка скончалась на месте аварии от полученных травм, уточняет РЕН ТВ.

Изначально сообщалось, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако в Госавтоинспекции опровергли данную информацию.

В конце июля в Минераловодском городском округе на Ставрополье мусоровоз насмерть сбил ребенка. Грузовой автомобиль «ЗИЛ» наехал на девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

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