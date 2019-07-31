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На Ставрополье мусоровоз насмерть сбил ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Минераловодском городском округе на Ставрополье мусоровоз насмерть сбил ребенка. Грузовой автомобиль «ЗИЛ» наехал на девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает в среду, 31 июля, «Ставрополье.tv».

Водитель сообщил, что не успел затормозить, когда мальчик вышел на «зебру» на мигающий желтый сигнал светофора. Ребенок, который без сопровождения взрослых шел к родственникам, скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту гибели мальчика правоохранительные органы ведут проверку.

24 июля в Белгородской области автомобиль, которым управлял сотрудник Росгвардии, насмерть сбил подростка, ехавшего на велосипеде.

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