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Жителя Кубани задержали за бросок гранаты в дом бывшей жены

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В Армавире (Краснодарский край) местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчина бросил гранату в дом, где находилась его бывшая жена с семьей.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Ротор». Мужчина бросил гранату РГД-5 в дом, в результате осколками повреждены стены, пол и бытовая техника. На момент взрыва в доме находились 39-летняя женщина, 36-летний мужчина и двое детей 5 и 11 лет. Никто из них не пострадал.

По данным следствия, нападение совершил бывший супруг хозяйки домовладения. Подозреваемый сообщил, что с женщиной у него сложились длительные неприязненные отношения, в связи с чем он и решил бросить гранату. Об этом сообщают «Кубанские новости». Мужчине уже предъявлены обвинения, он помещен под стражу.

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