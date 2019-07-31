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В Уфе школьник пригрозил взорвать гранату и потребовал у полиции 5 млн рублей

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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В Уфе 12-летний школьник позвонил в полицию и потребовал 5 млн рублей, угрожая взорвать гранату. Об этом в среду, 31 июля, сообщает портал UFA1.ru.

Стражи порядка быстро установили личность телефонного хулигана. Им оказался ученик пятого класса одной из городских школ. К нему домой выехал наряд полиции.

Ребенок сообщил, что хотел пошутить. За это мальчика поставят на учет в ПДН, а его родителей привлекут к административной ответственности.

«В отношении его родителей составлен протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

15 июля сообщалось о жителе Хабаровска, который «заминировал» торговый центр из любопытства. После его звонка с сообщением о бомбе из ТЦ эвакуировали 250 человек. Впоследствии взрывчатки там не нашли, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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