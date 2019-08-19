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Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Германии

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Фото: Global Look Press/Markus Klumper
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Вооруженный ножом мужчина напал на людей, стоявших на вокзале города Изерлон (Германия), погибли два человека. Об этом 18 августа сообщила газета Bild.

По данным издания, жертвами стали 23-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая в момент нападения держала на руках двухмесячного ребенка, он не пострадал.

После атаки злоумышленник не пытался скрыться с места преступления, а сел на землю и стал ожидать прибытия полицейских.

Основной версией нападения рассматривается ревность. Как оказалось, преступник является бывшим мужем убитой.

15 августа сообщалось, что в Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожего.

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