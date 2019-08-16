В парижском аэропорту Орли задержали мужчину с ножом в ручной клади

В парижском аэропорту Орли охрана задержала мужчину, который пытался провезти в ручной клади нож. Об этом в пятницу, 16 августа, пишет franceinfo.

В полицию позвонила женщина, представившись его сестрой. Она сказала, что мужчина планирует совершить нападение. Полиция не установила личность звонившей, но задержанный на допросе сказал, что это его подруга и они поссорились.

Мужчина, который хотел вылететь в Барселону, смог пронести нож через все пункты контроля, остановили его уже в зоне ожидания. Он не сопротивлялся и был помещен под стражу в приграничной полиции аэропорта.

В январе в берлинском аэропорту Шенефельд задержали мужчину, который пытался пронести на борт рейса до Израиля змею в штанах. 40-сантиметровая рептилия содержалась в тканевой сумке, обвязанной шнуром, которую пассажир прятал у себя в брюках.