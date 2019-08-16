Прямой эфир

В парижском аэропорту Орли задержали мужчину с ножом в ручной клади

0
Фото: TASS/AP/Kamil Zihnioglu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В парижском аэропорту Орли охрана задержала мужчину, который пытался провезти в ручной клади нож. Об этом в пятницу, 16 августа, пишет franceinfo.

В полицию позвонила женщина, представившись его сестрой. Она сказала, что мужчина планирует совершить нападение. Полиция не установила личность звонившей, но задержанный на допросе сказал, что это его подруга и они поссорились.

Мужчина, который хотел вылететь в Барселону, смог пронести нож через все пункты контроля, остановили его уже в зоне ожидания. Он не сопротивлялся и был помещен под стражу в приграничной полиции аэропорта.

В январе в берлинском аэропорту Шенефельд задержали мужчину, который пытался пронести на борт рейса до Израиля змею в штанах. 40-сантиметровая рептилия содержалась в тканевой сумке, обвязанной шнуром, которую пассажир прятал у себя в брюках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт Гонконга начал возобновлять работу после беспорядков
Туристы рассказали о любимых способах скоротать время в аэропорту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019