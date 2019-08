В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожего

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожего в лондонском районе Вестминстер в четверг, 15 августа, сообщает Sky News.

По данным телеканала, инцидент произошел на улице Маршам-стрит недалеко от здания МВД Великобритании и парламента королевства. Пострадавший с тяжелыми ранениями был госпитализирован.

По последним данным, полиция задержала подозреваемого в нападении мужчину. Начато расследование.

A man has suffered life-threatening injuries in a stabbing outside the Home Office building in London, police say.



There's no suggestion the incident is terror-related.



A man has been arrested on suspicion of grievous bodily harm - more here: https://t.co/esLokpHcPc pic.twitter.com/2DsdExvyQU