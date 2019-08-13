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В Австралии вооруженный мужчина напал на прохожих

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Фото: REUTERS/AAP/Dean Lewis
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В Австралии мужчина напал на прохожих с мачете, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC 13 августа.

Инцидент произошел утром 13 августа в Сиднее. Мужчина набросился на людей с мачете в центре города. В результате нападения получила травмы одна женщина, ее доставили в больницу Сент-Винсент. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Полиция штата Новый Южный Уэльс перекрывала центр города, чтобы задержать нападавшего. В настоящее время он арестован. По данным правоохранителей, действовал он в одиночку, мотив нападения пока не известен, сообщает телеканал «360».

Очевидцы рассказали, что прохожие использовали стулья, лом и ящик для молока, чтобы задержать нападавшего до приезда полиции. Позднее в соцсетях опубликовали видео задержания. На кадрах видно, как мужчина запрыгивает на машины и кричит «Аллах акбар!», пишет НСН.

Также сообщается, что в соседнем здании, недалеко от места нападения, полиция обнаружила тело женщины с ножевыми ранениями в шею и горло, пишет RT. В настоящее время устанавливается, ест ли связь между происшествиями.

В апреле сообщалось, что стрельба произошла у ночного клуба в австралийском Мельбурне. В результате происшествия один человек погиб.

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