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Неизвестный напал с ножом на школьницу в «новой Москве»

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Фото: Depositphotos
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В «новой Москве» мужчина напал с ножом на ученицу 11-го класса, девушка госпитализирована с множественными ранениями. Об этом сообщил в понедельник, 12 августа, осведомленный источник.

По его словам, накануне в полицию с заявлением обратилась женщина 1979 года рождения и сообщила о конфликте между ее 17-летней дочерью и неизвестным. Инцидент произошел в деревне Дубовке в поселении Кленовском.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции девушка была обнаружена с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей», — уточнил источник в беседе с ТАСС. В больницу пострадавшую доставили вертолетом санитарной авиации.

Полицейские задержали нападавшего по «горячим» следам, им оказался безработный 1999 года рождения. Подозреваемый доставлен на допрос в Следственный комитет, начала доследственная проверка.

В конце июля в подмосковном Раменском мужчина напал на свою 25-летнюю сожительницу на детской площадке. Женщина получила не менее 20 ножевых ранений и умерла. Поводом стала ревность. Подозреваемого задержали позже в тот же день и арестовали.

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